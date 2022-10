Ničta izoterma iz dneva v dan višja in bolj poletna

Anticiklon nam bo več dni zagotovil stanovitnost in prevladujoče sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Vremenske fronte se bodo pomikale severno od alpskega grebena, prevladovali pa bodo zahodni tokovi, ki bodo le občasno prinašali nekoliko bolj vlažen zrak. Do omembe vrednih vremenskih poslabšanj predvidoma ne bo prišlo vsaj do začetka zadnje tretjine meseca, torej še vsaj teden in nekaj dni.

Vremenska slika bo v tem tednu stanovitna, občasno se bo v nižjih slojih nabiral nekoliko bolj vlažen zrak, v glavnem pa bo prevladovala jasnina ali delna jasnina, le občasno ponekod zmerna oblačnost. Mestoma bo ozračje lahko zlasti v nočnih urah ponekod zamegljeno. Omembe vrednih padavin v tem tednu ne pričakujemo.

Še naprej bo za ta čas toplo, najvišje dnevne temperature bodo zlahka presegale prag 20 stopinj Celzija, občutnejših ohladitev pa ni pričakovati niti v nočnih urah.

Anticiklon se bo v prihodnjih dneh še okrepil. Ničta izoterma se bo z zdajšnjih 3000 metrov višine, kar je skladno s tem obdobjem, v drugi polovici tega tedna povzpela na okrog 3500 metrov, ob koncu tedna pa na višino okrog 4000 metrov, kar celo presega poletno povprečje. Izrazita otoplitev višjih slojev ozračja bo še povečevala stanovitnost in mirovanje ozračja v prizemnih slojih, kar bi lahko povečevalo možnost zadrževanja bolj vlažnega zraka.