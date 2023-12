Ničta izoterma poskočila, kot da bi bil junij

Ničta izoterma se trenutno zadržuje na povprečnih junijskih višinah. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu jo je opolnoči namerila na višini 3451 metrov, kar bi bilo po dolgoletnih meritvah normalno ob koncu junija. Dolgoletno povprečje trenutno presega za skoraj 2000 metrov. Naj spomnimo, da je ničta izoterma meja (v prostem ozračju) med pozitivnimi in negativnimi temperaturami.

Temperature so tako bile tudi v minuli noči, podobno kot v včerajšnji, v gorskem svetu, razen v nekaterih kotlinastih legah, povečini za več stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Toplo bo tudi danes čez dan, medtem ko se bo jutri ob vplivu vremenske fronte, ki se bo pomikala onstran Alp, stanje približalo večji normalnosti.

Ob izrazitem temperaturnem obratu so bile tudi danes ponoči v nižinah temperature občutno nižje kot v gorah. Ponekod na Kraški planoti in na Goriškem so se dotaknile ledišča in je nastala slana.

Danes bo še prevladovalo sončno vreme, jutri pa bo povečini oblačno. Jutri popolne ali zvečer bo zapihala šibka burja in se bo delno razjasnilo. V gorah bo z jutrišnjim dnem spet hladneje, v nižinah in ob morju pa sprememba v temperaturi komajda zaznavna.