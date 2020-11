NIJZ: največ okužb na delovnih mestih in med odmori

Po analizi, ki jo je opravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, se okužbe v Sloveniji po vsej verjetnosti najbolj širijo na delovnih mestih. Tako je odgovorila četrtina vseh 10.205 anketiranih na vprašanje o najverjetnejšem viru okužbe. Nekoliko manjši je delež tistih, ki ne vedo povedati, kje bi se lahko okužili, visok pa je tudi delež tistih, ki menijo, da so se okužili v družini oz. v skupnem gospodinjstvu. Ugotovitve je na tiskovni konferenci predstavila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager. Nekateri so priznali, je še povedala, da so se, kljub ukrepom o omejitvah zbiranja, najverjetneje okužili na zasebnih druženjih. Mnogi pa menijo, da se zaščitni ukrepi ne spoštujejo v zadostni meri. Veliko pa je tudi podatkov, je ocenila, da so lahko vir okužbe kratki odmori in čas za malico, ko se ljudje sprostijo in manj upoštevajo preventivne ukrepe.