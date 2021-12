Zdaj je na voljo zakonska podlaga za prenos lastništva Narodnega doma. Tako pravi predsednik Fundacije Narodni dom Rado Race, ki ni imel dvoma o izidu glasovanja v poslanski zbornici, v prihodnjih dneh pa bo stopil v stik z rektorjem tržaške univerze, da se dogovorijo o naslednjih korakih.

Ste bili mirni ali ste se bali, da ne bi do zadnjega prišlo do zapleta?

Ne, ne. Včeraj (v torek, op.p.) sem se tudi pogovarjal po telefonu z vodjo centralne direkcije za državljanske pravice, državljanstvo in manjšine pri notranjem ministrstvu Rosanno Rabuano in dobil informacijo, ki jo je posredoval tudi Primorski dnevnik, da sta bivša poslanca Gibanja petih zvezd poskusila izločiti 8. člen, ki zadeva vrnitev Narodnega doma, a to ni bilo sprejeto, ker je bil vezan na zaupnico, mislim pa, da je tudi notranje ministrstvo o tem dalo negativno mnenje. Nisem dvomil, da bo šlo skozi tudi v poslanski zbornici, potem ko se je to že zgodilo v senatu. Uredba ima namreč tudi drugo vsebino in si vlada ne more dovoliti luksuza, da ne bi šlo skozi. Če ne bi šlo skozi do 7. decembra, bi bila prejšnja uredba neveljavna, ker je treba nujne uredbe spremeniti v zakon v teku 60 dni od objave v Uradnem listu.

Kateri bodo naslednji koraki?

Zdaj imamo zakonsko podlago za prenos lastništva nepremičnine: treba bo skleniti pogodbo s tržaško univerzo, da se lastništvo prenese na fundacijo in se sočasno dogovoriti, da bo univerza uporabljala prostore znotraj Narodnega doma za svoje potrebe, dokler se ne bo preselila. Tako moramo komaj začeti govoriti z univerzo: v naslednjih dneh bom poklical rektorja za preliminarno srečanje, da se potem zmenimo, kako in kaj. To moramo narediti v 90 dneh od dneva objave zakona v Uradnem listu.