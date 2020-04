»Nisem je vrgel v stranišče«

Član vlade Furlanije - Julijske krajine Fabio Scoccimarro je iz svoje pisarne odstranil evropsko zastavo, ki je visela ob italijanski. V sredo je z videoposnetkom na Facebooku dokumentiral, kako je snel simbol Evropske unije in ga zloženega položil na mizo. »Ta zastava me ne predstavlja,« je dejal in dodal, da si želi »Evropo domovin, ne pa Evropo birokratov in finance«. Podobno so storili tudi drugi člani desne stranke Fratelli d’Italia.

»Glejte, zastave nisem vrgel v stranišče, spravil sem jo in jo bom spet postavil na svoje mesto, ko bo Evropa spet solidarna in zveza domovin,« je pojasnil našemu časopisu, potem ko je njegovo gesto obsodilo več politikov. Iz deželne vlade, v kateri ima Scoccimarro resor za okolje, dejanja niso komentirali.