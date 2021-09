Njihov »angel varuh« govori slovensko

Gorski reševalci, finančni policisti in gasilci so bili tudi to nedeljo zelo zaposleni v gorah v Furlaniji - Julijski krajini. Na Mangartu so pomagali španski planinki, ki jo je na ferati po italijanski poti zadel leteč kos skale. Pri koči Pellarini v Naborjetu-Ovčji vasi in pri koči De Gasperi pri kraju Prato Carnico so priskočili na pomoč osebama, ki ju je obšla slabost, pomagali pa so tudi slovenski pohodnici, ki se je poškodovala pri Možacu. Za najlepšo zgodbo s srečnim koncem tega vikenda pa so poskrbeli videmski gasilci. Rešili so namreč trojico slovenskih planincev, ki se je znašla v težavah med vzponom po zahtevni zavarovani poti Anita Goitan, ki vodi na Viš. »Angel varuh« trojice je bil goriški gasilec Robert Grillo (doma sicer z Vrha, že več let pa stanuje v Gorici), ki je s svojim znanjem slovenščine odigral ključno vlogo za reševanje planincev.

V nedeljo popoldan so namreč že preobremenjeni gorski reševalci iz Rablja prosili za posredovanje videmske gasilce, saj je bil njihov helikopter že zaseden. Trojica slovenskih planincev iz okolice Ljubljane je namreč poklicala na pomoč, češ da je obtičala v steni. Tako gorski reševalci kot gasilci pa sprva niso razumeli, kje so planinci, saj so jim omenjali slovenski imeni gor, v bližini katerih so bili oziroma Viš in Divja koza, ki se v italijanščini oz. furlanščini imenujeta Jôf Fuart in Cima di Riofreddo. K sreči pa je bil v nedeljo v službi tudi vodja videmske gasilske ekipe Robert Grillo, ki je ugotovil, kam je treba poslati helikopter gasilcev, ki je vzletel iz Benetk. Sam Grillo je po telefonu stopil v stik z enim od planincev, ki mu je kljub zelo slabemu mobilnemu signalu uspelo poslati Robertu svojo pozicijo po aplikaciji Whatsapp.

»Šlo je za izkušene planince, planinka pa je bila najbrž izčrpana, tako da ni hotela naprej. Žal pa so bili na delu stene, kjer je pihal močan veter, tako da reševanje tam ni bilo mogoče oz. ni bilo varno. Prepričati jo je bilo treba, naj se povzpne še kakih 30 metrov do boljšega položaja. S planinci sem bil stalno v stiku vse do prihoda helikopterja. Z njimi sem se pogovarjal v slovenščini, planinko pa sem prepričal s tremi enostavnimi besedami: ‘hočeš, nočeš, moraš’. Razumela je, da bi jo drugače s težavo rešili. Naposled se je s pomočjo reševalcev in prijateljev vendarle premaknila in reševanje je bilo uspešno,« nam je včeraj zaupal Robert Grillo, ki je nato tudi po intervenciji kontaktiral planince, ki so se gasilcem in reševalcem zahvalili za pomoč.

Včeraj nam je uspelo tudi zmotiti enega od treh Ljubljančanov, ki je s svojim znanjem takoj potrdil, da ima za seboj veliko izkušenj v gorah, kar znova dokazuje, da lahko visokogorje preseneti res vsakogar. Povedal nam je, da so se na pohod temeljito predhodno pripravili, imeli so s seboj zemljevide in vse, kar sodi zraven, na neki točki pa so zašli in se znašli na kraju, ko se niso čutili, da bi nadaljevali, tako da so se skupno odločili, da zaprosijo za pomoč. »Nismo hoteli tvegati, saj je življenje predragoceno, tako da smo poklicali reševalce,« nam je povedal planinec, ki je želel ostati neimenovan. K njegovi pripovedi naj pripišemo, da je na tistem območju, kjer je zašla trojica Ljubljančanov, na skali neka stara varljiva in ne preveč jasna markacija, ki lahko zavede tudi najbolj izkušene planince.

V steni so nato počakali skoraj pet ur. »Začelo nas je zebsti, a k sreči smo imeli s seboj veliko slojev oblačil, tako da smo bili pripravljeni tudi na nižje temperature. Reševalci so nam povedali, da so imeli tudi druge nujne primere, tako da smo morali počakati na helikopter. Sami smo med tem časom razmišljali, kako bi lahko reševalcem pomagali, saj smo bili na območju, kjer je pihal močan veter, tako da smo se morali nekoliko premakniti. Na koncu so prišli do nas, prvega planinca so dvignili z vitlom, nato pa so naju ostala dva dvignila skupaj, ker je reševalce skrbelo, da ne bo v helikopterju dovolj goriva. K sreči se je vse izteklo kot po načrtih in smo varno prišli v dolino,« nam je zaupal sogovornik in se priporočil, naj pohvalimo gasilce in reševalce za pomoč, njihovo strokovno in prijaznost. »Pomislite, da so nas po prihodu v dolino celo pospremili do avtomobila, ki je bil oddaljen kakih 20 minut vožnje,« nam je še povedal eden od rešenih planincev.