Nobelova nagrada za mir Navanethem Pillay

Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica in sodnica indijsko-tamilskega rodu Navanethem "Navi" Pillay. Med letoma 2008 in 2014 je delovala kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Kot so poudarili v utemeljitvi poudarili pri Nobelovem odboru, je Pillay države in nacionalne voditelje pozivala k odgovornosti ter prinesla upanje žrtvam nasilja in konfliktov. Označili so jo za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času. Nobelova nagrajenka za mir je Izrael tudi obtožila, da v Gazi izvaja genocid nad palestinskim prebivalstvom.

85-letna Pillay je v Južni Afriki postala prva temnopolta sodnica na višjem sodišču. Pozneje je sodila tudi na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) in vodila Mednarodno kazensko sodišče za Ruando (ICTR). Že v času apartheida je kot odvetnica zastopala politične zapornike in nasprotnike južnoafriškega rasističnega režima. Med drugim je z vztrajnim bojem dosegla priznanje pravice zapornikov na otoku Robben Island do pravnega zastopanja. Tam je bil zaprt tudi Nelson Mandela, ki je prav tako prejel Nobelovo nagrado za mir in sicer leta 1993.