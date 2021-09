Noč prespal v gozdu

Gorski reševalci so danes zjutraj ob 8. uri našli 36-letnega pohodnika, ki so ga od sinoči pogrešali na gori Fara v karnijskih predalpah. Noč je prespal v gozdu, njegovo zdravstveno stanje pa je dobro, so povedali.

Dosegli so ga pri planinskem zavetišču, potem ko so iskalno akcijo ponoči prekinili in z njo spet nadaljevali od zgodnjih davišnjih ur. V njej so sodelovali pripadniki gorske reševalne službe iz Maniaga, gasilci in reševalni helikopter civilne zaščite iz Tolmeča.

Moški je sinoči klical na pomoč, ker se je izgubil v gozdu med sestopom z gore.