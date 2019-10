Nočna in dnevna zaprtja na avtocesti A4

Na avtocesti A4 bodo v tem koncu tedna namestili še zadnjega od enajstih novih nadvozov, in sicer na območju gradnje tretjega voznega pasu med vozliščem pri Palmanovi in krajem Alvisopoli pri Fossalti.

Zaradi omenjenih del in gradnje tretjega voznega pasu bodo jutri (sobota) zaprli več odsekov. Že zjutraj, in sicer ob 7. uri do nedelje ob 8. uri, bosta zaprta uvoz in izvoz pri Latisani. Jutri zvečer (sobota) ob 20. uri pa bodo zaprli v obe smeri odsek med vozliščem pri Portogruaru in vozliščem pri Palmanovi. Ponovno ga bodo odprli v nedeljo ob 8. uri. V noči na nedeljo, in sicer od polnoči do nedelje zjutraj ob 8. uri, bodo vozniki s cestninske postaje pri Palmanovi lahko zapeljali proti Trstu, medtem ko bo odsek v smeri proti Benetkam zaprt.