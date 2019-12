Na avtocesti A4 bodo zaradi gradnje tretjega voznega pasu v noči na petek zaprli odsek med San Giorgiom in Latisano v smeri proti Benetkam. Zapora bo trajala od polnoči do 4. ure zjutraj v petek, sporoča družba Autovie Venete. Zaprt bo tud uvoz pri San Giorgiu. V smeri proti Trstu bodo morali vozniki zapustiti avtocesto na izvozu pri San Giorgiu in nato ponovno zapeljati nanjo na istoimenskem uvozu.