Ta konec tedna bodo v sklopu del za gradnjo tretjega voznega pasu zaprli odsek avtoceste A4 med Latisano in Portogruarom. Zapora ob testiranju obremenjenosti nadvoza, ki povezuje kraja Teglio in Gorgo, bo trajala od sobote, ob 20. uri do nedelje, ob 6. uri. Vozila bodo izločali pri kraju Quarto d’Altino in jih preusmerjali na obvoznico pri Mestrah.