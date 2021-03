Nocoj nova vladna uredba

Predsednik italijanske vlade Mario Draghi se je dopoldne sestal med drugim s predstavniki znanstveno-tehničnega odbora in s predstavniki dežel ter krajevnih uprav. Na dnevnem redu sta bili tudi vprašanji šol in pouka na daljavo. Kaže, da bodo šole zaprte in da bo torej pouk potekal na daljavo na območjih v rdečem seznamu, medtem ko bo za ostala območja z več kot 250 okužbami vsakih 100.000 prebivalcev vlada odločitev prepuščala predsednikom dežel ali županom.

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je že včeraj opozoril na zaskrbljujoče epidemiološko stanje v deželi zaradi novega angleškega seva. Pričakuje novo vladno uredbo, je povedal, nakar bo ukrepal z morebitnimi dopolnili.