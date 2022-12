Nocoj zimski solsticij

Začetek koledarske zime na naši severni polobli naznanja Sončev obrat oz. zimski solsticij, do katerega bo prišlo danes pozno zvečer. Tedaj bo sonce najbolj oddaljeno od nas na južni polobli in se bo začelo počasi vračati. Dan je najkrajši v letu, noč pa najdaljša. Sonce je danes v Trstu vzšlo ob 7.42 in bo zašlo ob 16.23. Ob zimskem solsticiju je sonce na naši polobli najnižje nad obzorjem, na južni polobli pa se začenja poletje in je najvišje.

Zimski solsticij je bil v starem ljudskem izročilu dan za praznovanje, saj je pomenil, da se bodo dnevi spet pričeli daljšati.

V preteklosti so zimsko temo na najdaljšo noč v letu preganjali s

kurjenjem kresov, ki simbolizirajo sonce. V kresni ogenj so kot prošnje in zahvale bogu sonca metali tudi sveže brinove in lovorove veje, piše Pavel Medvešček - Klančar v knjigi Iz nevidne strani neba. Gospodinje so takrat pripravljale posebne praznične jedi in izdelovale venčke.

Ponekod tradicijo praznovanja solsticija ohranjajo še danes. Stoletja stari običaji tudi dandanes po svetu na tisoče ljudi privabijo k praznovanju zimskega solsticija.