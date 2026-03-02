VREME
Nova aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet

Dars uporabnikom ponuja novo orodje in zagotavlja, da ne zbira osebnih podatkov

2. mar. 2026
    Nova aplikacija Darsa za pametne telefone
Dars uporabnikom odslej ponuja posebno aplikacijo za hitro in preprosto preverjanje veljavnosti elektronskih vinjet, ki so jo danes predstavili v Ljubljani. Trenutno je na voljo za okolje Android, v kratkem si jo bo mogoče naložiti tudi na pametne telefone ameriškega izdelovalca Apple. Na Darsu zagotavljajo, da aplikacija ne zbira osebnih podatkov. Preko vmesnika API le pošlje podatke o registrski tablici na strežnik, od koder dobi nazaj podatek o veljavnosti in vrsti elektronske vinjete ter o trajanju veljavnosti. Izmenjani podatki se sproti brišejo.

Kmalu še drugi jeziki

Trenutno je aplikacija na voljo le v slovenščini, jo bodo pa na Darsu za lažjo uporabo tujih uporabnikov slovenskih avtocest tudi prevedli. Uporaba aplikacije je preprosta. Uporabniki lahko bodisi vpišejo vsebino registrske tablice ali pa s fotoaparatom pametnega telefona vsebino skenirajo in nato pridobijo podatke. Če je elektronska vinjeta veljavna, uporabnik dobi podatke, do kdaj velja. Če ni veljavna, pa ga aplikacija usmeri v nakup vinjete v Darsovi uradni spletni trgovini.

Aplikacijo so na Darsu pripravili, ker so zaznali, da uporabniki pri preverjanju veljavnosti elektronskih vinjet na spletni strani večkrat napačno vnesejo vsebino registrske tablice.

