Nova aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet

Dars uporabnikom odslej ponuja posebno aplikacijo za hitro in preprosto preverjanje veljavnosti elektronskih vinjet, ki so jo danes predstavili v Ljubljani. Trenutno je na voljo za okolje Android, v kratkem si jo bo mogoče naložiti tudi na pametne telefone ameriškega izdelovalca Apple. Na Darsu zagotavljajo, da aplikacija ne zbira osebnih podatkov. Preko vmesnika API le pošlje podatke o registrski tablici na strežnik, od koder dobi nazaj podatek o veljavnosti in vrsti elektronske vinjete ter o trajanju veljavnosti. Izmenjani podatki se sproti brišejo.

Kmalu še drugi jeziki

Trenutno je aplikacija na voljo le v slovenščini, jo bodo pa na Darsu za lažjo uporabo tujih uporabnikov slovenskih avtocest tudi prevedli. Uporaba aplikacije je preprosta. Uporabniki lahko bodisi vpišejo vsebino registrske tablice ali pa s fotoaparatom pametnega telefona vsebino skenirajo in nato pridobijo podatke. Če je elektronska vinjeta veljavna, uporabnik dobi podatke, do kdaj velja. Če ni veljavna, pa ga aplikacija usmeri v nakup vinjete v Darsovi uradni spletni trgovini.

Aplikacijo so na Darsu pripravili, ker so zaznali, da uporabniki pri preverjanju veljavnosti elektronskih vinjet na spletni strani večkrat napačno vnesejo vsebino registrske tablice.