Glavnina (skromnega) poslabšanja v glavnem že za nami

Vremenska motnja, ki je sinoči dosegla naše kraje, je v popoldanskih urah oslabela. V FJK se je vreme od severozahoda že delno izboljšalo. Padavine, ki so bile sicer povečini skromne, so v glavnem ponehale in so se ponekod prikazali prvi sončni žarki. V prihodnjih urah bo ob prevladujočem suhem vremenu in delnih razjasnitvah nekaj kapelj dežja lahko še padlo predvsem ponekod na Tržaškem.

Količine dežja so bile povsod skromne. Razen na Kraški planoti, kjer ga je bilo le rahlo več, je povečini padlo manj kot 5 milimetrov dežja. Največje količine (ki so sicer še vedno razmeroma skromne) je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Zgoniku in pri Briščikih, kjer ga je padlo 8,6 oz. 8 milimetrov.

Po oslabljeni vremenski motnji se bo zlasti od srede ponovno okrepil anticiklon, ki bo zagotovil večdnevno stanovitnost, medtem ko se bo jutri v višinah še zadrževal nekoliko bolj vlažen in rahlo hladnejši zrak. Jutri bo ponekod občasno še nekaj spremenljivosti.

Zlasti od srede se bo, podobno kot v minulem obdobju, v višinah več dni zadrževal za ta čas topel zrak, pri čemer bodo v nižinah in ob morju stagnirale bolj vlažne zračne gmote in se bodo sončni žarki prepletali z občasno bolj ali manj vztrajno vlago.

Od petka kaže na dodatno okrepitev anticiklona in na šibko burjo. Živo srebro se bo ponekod, zlasti na Goriškem, lahko prvič letos dotaknilo 20 stopinj Celzija.