Osnovnošolci in učitelji ob požarnem alarmu zbežali na varno

Pordenonski gasilci so ob 13.40 posredovali na osnovni šoli v Prati na Pordenonskem, kjer se je zaradi uhajanja dima sprožil požarni alarm. Ugotovili so, da je vseh 96 učencev, šest učiteljev in dve kuharici pravočasno zapustilo poslopje in počakalo na zbirnem mestu.

Preverili so, da ne bi bilo morebiti še koga v stavbi, nato so poslopje preiskali. Odkrili so napravo, ki je povzročala kratek stik. Ugotovili so, da iz nje uhaja gost dim in so jo zavarovali.

Preverili so morebitno prisotnost strupenih plinov v stavbi in prezračili prostore ter jo zavarovali. Na kraju so bili tudi predstavniki pristojnih občinskih služb in lokalni policisti.