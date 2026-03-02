V Dubaju in drugje zaradi odpovedi poletov obtičalo tisoč Slovencev

Zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in odpovedi poletov je med potniki, ki so obtičali v Dubaju, po ocenah nekaj več kot 200 slovenskih turistov. Kakšnih 800 se jih domov ne more vrniti iz Azije in Oceanije, je za STA dejal generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević. Točnega in potrjenega števila sicer še nimajo. Pojasnil pa je, da je vojna višja sila in da bodo morali potniki posledično kakršne koli dodatne stroške nositi sami: »V vojnih razmerah odpove zakonska zaščita, ki jo evropska zakonodaja nudi,« je opozoril.

Večina, ki čaka na vrnitev domov, je individualnih gostov. Zanje imajo podatek, da so kupili aranžmaje oz. letalske vozovnice. Potniki, ki so obtičali, so na poti z destinacij, kot so Avstralija, Indonezija, Hongkong in Maldivi, in so kupili vozovnice bližnjevzhodnih letalskih prevoznikov, je povedal. Večina gostov, ki so bili na organiziranih izletih, pa se je po njegovih podatkih že vrnila domov. Za potnike, ki so obtičali v Dubaju, se je dubajska vlada odločila, da jim pokrije stroške bivanja. Medtem pa čakajo na priložnost, da bodo lahko poleteli domov. To bo verjetno trajalo nekaj dni.