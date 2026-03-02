Tovornjakar in podjetje bosta skupaj plačala več kot 20.000 evrov globe

Prometni policisti Koper so pri nadzoru tovornega prometa na primorski avtocesti ustavili 52-letnega državljana Romunije, ki je vozil tovorno vozilo romunske registracije. Pri pregledu so odkrili več hujših kršitev. Ugotovili so, da je voznik kršil dnevni in tedenski počitek ter neprekinjeno vozil enajst dni, zatajil je tudi podatke na voznikovi kartici.

Tovornjakarju so izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov, prevoznemu podjetju iz Romunije pa v višini 16.340 evrov. Prepovedali so tudi nadaljnjo vožnjo.