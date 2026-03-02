VREME
Ponedeljek, 02 marec 2026
Tovornjakar in podjetje bosta skupaj plačala več kot 20.000 evrov globe

Koprski policisti so ustavili 52-letnega voznika, ki je tovornjak neprekinjeno vozil enajst dni

Spletno uredništvo |
Postojna |
2. mar. 2026 | 17:02
    Policisti so ugotovili, da je voznik kršil dnevni in tedenski počitek (ARHIV)
Prometni policisti Koper so pri nadzoru tovornega prometa na primorski avtocesti ustavili 52-letnega državljana Romunije, ki je vozil tovorno vozilo romunske registracije. Pri pregledu so odkrili več hujših kršitev. Ugotovili so, da je voznik kršil dnevni in tedenski počitek ter neprekinjeno vozil enajst dni, zatajil je tudi podatke na voznikovi kartici.

Tovornjakarju so izdali plačilni nalog v višini 4000 evrov, prevoznemu podjetju iz Romunije pa v višini 16.340 evrov. Prepovedali so tudi nadaljnjo vožnjo.

