Nova Gorica in Piran razklala FJK

Vprašanje, katero slovensko mesto bo leta 2025 evropska prestolnica kulture (EPK), je razdelilo politike na italijanski strani meje. Vlada Furlanije - Julijske krajine in občina Gorica podpirata Novo Gorico, toda župan Trsta Roberto Dipiazza se je včeraj v Kopru udeležil predstavitve kandidaturne knjige Piran-Pirano 4 Istria 2025.

Gre za dokument, s katerim je Piran predstavil idejno zasnovo svoje kandidature, v katero so vključene vse štiri slovenske obalne občine, ob Piranu še Ankaran, Koper in Izola. A kandidaturo podpirajo tudi Istarska županija, hrvaške občine Buje, Umag, Poreč, Novigrad, Rovinj, Labin, Pulj in Opatija, ter v Italiji tudi Trst in Milje.

»Podpora Trsta je spremenila kandidaturni proces,« pravi vodja projekta Martina Gomboz. Zdaj, ko je kandidatura oddana in podpora Trsta zapečatena, se je vlada Furlanije - Julijske krajine vznejevoljila. Tiziana Gibelli, ki je v vladi pristojna za kulturo, se je namreč novembra udeležila javne predstavitve novogoriške kandidature. Včeraj je zato tudi poklicala tržaškega župana in mu izrazila nezadovoljstvo. K zavezništvu, ki podpira Piran, pristopila tudi Občina Milje. Županja Laura Marzi pravi, da je to edina logična odločitev.