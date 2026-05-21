Nova imenovanja v upravnem in nadzornem odboru ZKB

Po rednem občnem zboru Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki je potekal pretekli petek, se je v začetku tega tedna sestal upravni odbor banke ter potrdil novo razdelitev funkcij in imenovanja v upravnem in nadzornem organu banke, tudi v luči volitev, izvedenih na občnem zboru, obvešča banka v sporočilu za medije.

Predsednik banke ostaja Adriano Kovačič, funkcijo podpredsednika s polnimi pooblastili bo opravljal Igor Filipcic, podpredsednica pa bo Petra Maronese. Izvršni odbor bo vodil Marko Pertot, podpredsednik izvršnega odbora bo Aleš Nanut, člani pa Marko Petelin, Miriam Ota in Petra Maronese.

Upravni odbor je obenem imenoval tudi nosilce nekaterih ključnih zadolžitev pri upravljanju in nadzoru. Funkcijo neodvisne upraviteljice bo opravljala Maja Vrtovec, nadomestnega neodvisnega upravitelja pa Matteo Simeoni. Za področje notranje revizije (Internal Audit) bo odgovoren Marko Petelin, medtem ko bo Miriam Ota odgovorna oseba za preprečevanje pranja denarja (AML).

Predsednik nadzornega odbora je postal Ugo Tomsic, članici tega organa pa sta Martina Malalan in novoizvoljena Tjaša Svara.

»Začenjamo novo razvojno obdobje, ki bo zaznamovano z nadaljnjo rastjo, utrjevanjem odnosa z našimi člani ter še tesnejšo podporo lokalnemu gospodarstvu in skupnosti,« je poudaril predsednik Adriano Kovačič. »Z vključevanjem novih strokovnih profilov in različnih kompetenc v organe banke bomo še učinkoviteje odgovarjali na izzive prihodnosti ter nadaljevali pot odgovorne, stabilne in trajnostno usmerjene rasti.« Prepričan je, da imajo močno, povezano in motivirano ekipo, ki bo znala uspešno razvijati poslanstvo banke.

Predsednik se je pri tem zahvalil tudi Gabrielu Ferfoglii, ki zaključuje mandat podpredsednika banke, ter Aldu Cunji, dosedanjemu predsedniku nadzornega odbora, za njun pomemben doprinos k razvoju banke v preteklih letih.