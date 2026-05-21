Najvišjo temperaturo v FJK danes namerili v Gorici

Najvišjo temperaturo v FJK je danes meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Gorici. Živo srebro je na goriškem letališču doseglo 28,1 stopinje Celzija. V Čedadu so zabeležili natanko 28 stopinj Celzija, v Červinjanu pa 27,9 stopinje Celzija. Občutno hladneje je bilo v Trstu ob morju. Meteorološka postaja na pomolu Bandiera je namerila najvišjo temperaturo 22,4 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 23,5 stopinje Celzija. Morje se je že precej otoplilo in ima trenutno nekaj manj kot 20 stopinj Celzija. Nočne temperature pa so bile v primerjavi z dnevnimi kar nizke, marsikje le malo nad 10 stopinjami Celzija.

Danes popoldne bo nekaj kopastih oblakov, ponekod ni ravno izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Nad nami se krepi anticiklon, ki ga bo v prihodnjih dneh spremljal subtropski zrak. Več dni bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme, iz dneva v dan bo tudi topleje. Zlasti od ponedeljka se bo živo srebro razen ob morju čez dan marsikje vzpenjalo do okrog 30 stopinj Celzija. Občutno toplejše bodo tudi noči. Vremenske razmere bodo zlasti od ponedeljka ponekod že povsem poletne in bo mestoma kar vroče. Kot kaže, bo anticiklon zagotavljal tako vreme vsaj do prihodnje srede.