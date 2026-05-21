Slovenska vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Slovenska vlada začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za šest mesecev, do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini EU in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic.

Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma uvedla 21. oktobra 2023. Takrat je namreč iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija, ki ga tako kot Slovenija vseskozi podaljšuje.

Da bo Italija tudi tokrat znova podaljšala nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo, je notranji minister Matteo Piantedosi sporočil v torek. Ob tem je zapisal, da nadzor na mejah tako kot doslej ne bo vplival na čezmejni promet in trgovino.

Slovenska vlada je v danes sprejeti odločitvi opozorila na še vedno nestabilne varnostne razmere v svetu. Poleg nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini so članice EU in kandidatke za članstvo še naprej izpostavljene različnim destabilizacijskim aktivnostim, hibridnim grožnjam, dezinformacijskim kampanjam in drugim varnostnim tveganjem, so zapisali.

Izpostavili so še razmere v povezavi z Iranom in širše regionalno dogajanje na Bližnjem vzhodu, čezmejno delovanje kriminalnih mrež, nezakonite migracijske tokove ter zlorabe transportnih in logističnih poti.