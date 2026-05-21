»Obstaja utemeljen sum vplivanja na volitve«

Minila sta dva meseca, odkar je slovenska policija nemškemu forenzičnemu laboratoriju naročila analizo posnetkov, ki so bili v tednih pred državnozborskimi volitvami objavljeni na spletni strani s »protikorupcijskim« naslovom, šlo naj bi za delo izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, naročniki uradno niso znani, so se pa predstavniki tega podjetja v lanskem letu večkrat mudili na sedežu stranke SDS, kjer naj bi se sestali z njenim predsednikom Janezom Janšo, ki je zdaj tudi kandidat za mandatarja za sestavo vlade.

Poročilo analize so prejeli v ponedeljek, v torek se je glede tega policija sestala s tožilstvom, ki usmerja predkazenski postopek, včeraj pa se je z zadevo seznanil Sekretariat sveta za nacionalno varnost, je na novinarski konferenci povedal državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk. Natančnejše vsebine poročila ni razkril, ker ga pristojni organi še preučujejo, je pa povedal, da »na podlagi doslej znanih podatkov zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce«.

Kot je spomnil, je v nekaterih primerih v tujini šlo za več ur, v primeru ene države celo 32 ur trajajoče posnetke. Če se iz takega nabora posnetkov nato objavi le nekaj minut, pa »si lahko predstavljajte, da ta manipuliran posnetek seveda izraža interese naročnika oziroma tistega, ki želi vplivati na nekoga, da nekaj stori tako kot naročniku odgovarja,« je komentiral državni sekretar.

Dejal je, da obstaja utemeljen sume kaznivih dejanj vplivanja na volitve in voljo volivcev, je poročala STA. Volk je ob tem dejal, da zaupa v organe pregona oz. v policijo in tožilstvo, da bo »ne glede na to, da se bo v kratkem zamenjala vlada, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro«.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je v izjavi za več medijev ob robu seje potrdil, da še naprej intenzivno preiskujejo tako »naročnike, izvajalce, vsebino pogovorov, oškodovance in storilce«, prav tako še naprej sodelujejo tudi s tujimi organi.