SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo

Stranke SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus so danes podpisale koalicijsko pogodbo. Podpis pogodbe v DZ je potekal za zaprtimi vrati. Desna koalicija med svojimi prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo.

Informacijo o podpisu pogodbe so stranke sporočile prek družbenih omrežij.

V koalicijski pogodbi je v dveh členih posebej izpostavljena tudi predvidena ustanovitev t. i. Skoka, enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala.

Na vprašanje, zakaj pogodbo podpisujejo za zaprtimi vrati, je predsednik Demokratov Anže Logar dejal, da ne gre za zaprta vrata ter da iz tega ne delajo političnega šova, ampak zgolj, »kar državljanke in državljani pričakujejo in potrebujejo v Sloveniji«.

Predsednica SLS Tina Bregant pa je dejala, da je koalicijska pogodba dobra. »Ocenjujemo, da je to trenutno edina razvojno naravnana možnost za Slovenijo,« je povedala.

Poslanci koalicijskih strank so pogodbo podpisali dan pred glasovanjem o njihovem mandatarskem kandidatu, prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice, ki pa formalno ostaja v opoziciji.

Ker imajo omenjene stranke skupaj 48 glasov, Janša pa jih za izvolitev potrebuje 46, je tako pričakovati, da bo Janša v petek izvoljen in bo že četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.