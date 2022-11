Nova smrtna nesreča na avtocesti A4

Na avtocesti A4 se je na odseku med Latisano in San Giorgiom malo pred 18. uro pripetila nova smrtna nesreča. Vanjo sta bila vpletena dva tovornjaka in avtomobil. Umrl je voznik volkswagna golf. Potek nesreče je še delno nejasen, vzroke preiskujejo policisti. Kaže, da je voznik avtomobila prehitel tovornjak s priklopnikom, nato pa ob vrnitvi na vozni pas trčil v drugi tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim, pri čemer je avtomobil zagorel. Voznik in potnik sta izstopila iz avtomobila, pri čemer je voznika povozil ravno tovornjak, ki ga je malo pred tem prehitel. Utrpel je zelo hude poškodbe in je umrl na kraju nesreče. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so prihiteli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom. Vozniku avtomobila, kljub vsem prizadevanjem, niso mogli več pomagati, eno osebo pa so prepeljali v bolnišnico.

Na kraju so gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice, policisti, ki preiskujejo njene vzroke ter osebje družbe Autovie Venete.