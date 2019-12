Novartis namerava brezplačno razdeliti 100 odmerkov Krisovega zdravila

Farmacevtsko podjetje Novartis namerava v prihodnjem letu brezplačno razdeliti sto odmerkov zelo dragega zdravila zolgensma za otroke s spinalno mišično atrofijo, za katero je zbolel tudi Kris Zudich iz Kopra, ki je trenutno na zdravljenju v ZDA, kjer je prejel omenjeno zdravilo, poročajo Primorske novice.

Zolgensma je trenutno najdražja enkratna terapija na svetu in stane 2,1 milijona dolarjev za enega bolnika. Novartisov oddelek AveXis, ki je razvil zolgensma, namerava do junija prihodnje leto razdeliti 50 odmerkov in nato do konca leta še preostalih 50. Brezplačna enkratna terapija bo namenjena državam, kjer to zdravilo še ni odobreno za redko genetsko bolezen, ki se pojavi pri enem od 10.000 rojstev. Zdravilo, ki se prejema z infuzijo, je trenutno odobreno v ZDA, in sicer za otroke do drugega leta starosti, medtem ko v Evropi in na Japonskem odobritev pričakujejo v prihodnjem letu, zaradi česar bolniki nimajo dostopa do terapije.

Za malega Krisa Zudicha, ki se zdravi v ZDA, je že v preteklih dneh prispela zelo razveseljiva vest, da je napredek občuten. 23-mesečni Kris namreč lahko že nekaj minut sam sedi, začenja se tudi sam hraniti. Zdravnik in starši ugotavljajo, da lažje diha, glas se mu je okrepil. Deček je čedalje dejavnejši in že sam posega po igračah. Vse bolj spodbudni so tudi krvni izvidi.