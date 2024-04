Z izrazito hladno fronto se vrača zima

Subtropski anticiklon, ki nam je prinesel za ta čas izredno otoplitev v poletnem slogu, bo jutri klonil pred izrazito hladno fronto, ki bo od severozahoda prešla naše kraje, za katero bo pritekal občutno hladnejši arktični zrak. Temperaturna sprememba bo velika, ohladitev bo občutna in jo bo sprva povečevala tudi močna burja. Sunki burje bodo jutri (torek) popoldne in zvečer presegali hitrost 100 kilometrov na uro, opozarja Arso. Ob jutrišnjem prehodu hladne vremenske fronte se bodo pojavljale padavine in bodo nastajale nevihte. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 600 metrov, lahko tudi nižje. Gore bo spet pobelil sneg.

Danes bo še prevladovalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme. Ponekod v gorskem svetu bo v popoldanskih urah lahko že nastala kakšna nevihta.

Jutri bo oblačno. Padavine, deloma plohe in nevihte, se bodo zjutraj začele pojavljati v gorskem svetu, nato se bodo čez dan širile proti ostalim predelom. Ob prehodu hladne vremenske fronte bo zapihala močna burja. Temperatura se bo naglo spuščala.

Sledilo bo več dni s spremenljivim ali oblačnim vremenom in občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V primerjavi z donedavnim dogajanjem bo kar mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo večji del tedna na Goriškem in na Kraški planoti povečini pod 5 stopinjami Celzija, čez dan pa do okrog 15 stopinj Celzija. Ob morju bodo jutranje temperature do okrog 10 stopinj Celzija, dnevne pa povečini pod 15 stopinjami Celzija.

Ozračje se bo v prihodnjih dneh v primerjavi z donedavnim dogajanjem v povprečju ohladilo za okrog 15 stopinj Celzija. Radiosonda iz Rivolta je še včeraj na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 14 stopinj Celzija, kar bi sodilo v normalno julijsko dogajanje. Od torkovega večera ali sredinega jutra pa se bo temperatura na tej višini spustila do okrog ničle in nato dosegla -1 do -2 stopinji pod ničlo.