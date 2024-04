Nejevolja zaradi prometnega kolapsa na Krasu

Na kraških cestah in na Obalni cesti je včeraj nastal pravi prometni kolaps z dolgimi kolonami avtomobilov in drugih vozil, ki so bila namenjena bodisi v Trst kot v smer Tržiča in dlje. Pri Sesljanu so namreč zaprli avtocestni priključek v obe smeri zaradi del ob podrtju nadvoza. Celoten avtocestni promet bodisi domačinov kot izletnikov in turistov je tako potekal po deželnih cestah in je nastal izrazit prometni zamašek. Že od jutranjih ur so poročali o kilometrskih vrstah bodisi na Obalni cesti v smeri Benetk, kot denimo med Nabrežino in Sesljanom pa tudi drugod, v bistvu po celotnem Krasu. Na delu so bili redarji, policisti in osebje družbe Anas. Kljub njihovemu trudu pa je bilo za nastale razmere bolj malo pomoči. Deželne ceste namreč enostavno ne premorejo avtocestnega prometa. Zastoji in izjemno gost promet so povzročili val ogorčenja med vozniki pa tudi med mnogimi domačini. Zaporo, ki je bila napovedana, so umaknili v zgodnjih ponedeljkovih jutranjih urah. Še štiri mesece pa bosta zaradi del zaprta sesljanski uvoz in izvoz.

Na nevzdržen promet na občinskih cestah so opozorili iz vrst devinsko-nabrežinske opozicije, ki so pogrešali tudi kakršnokoli zunanjo pomoč, zlasti s strani FVG Strade. »Dela ne dopuščajo preložitve, nesprejemljivo pa je dejstvo, da ni bilo nobenega sodelovanja pri upravljanju prometa in usmerjanja voznikov, ki so pod vročim soncem dolgo čakali v vrsti. Upati je, da bodo te nevšečnosti omejene na čas del na nadvozu in da ne bodo trajale štiri mesece, kot je načrtovano, ter povzročile neizmerno gospodarsko in družbeno škodo,« sta v en glas opozorila občinska svetnika Massimo Romita in Sergio Milos (Alleanza per Duino Aurisina).

Da so bila dela predvidena in načrtovana, je spomnila devinsko-nabrežinska svetnica Daniela Pallotta (Forza Duino Aurisin) Daniela Pallotta. Sama bi v službo vpoklicala vse redarje, kot pristojna za civilno zaščito pa bi aktivirala še to ekipo, ki bi voznikom delila vodo. »Karabinjerji so bili kot vedno prisotni, policija tudi,« je dodala. Kritiko je naslovila na devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca, ki je ljudem svetoval, naj ostanejo doma. »Nekateri se morajo nujno premakniti po sili razmer, v službo, bolnišnico oziroma kamorkoli. V prihodnje so predvidena še tri podobna zaprtja in srčno upam, da bo situacija drugače urejena. Potrebni so red, koordinacija in prisotnost,« je sklenila.