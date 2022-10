Novemu zdravniku bi brezplačno nudili bivališče in ambulanto

V občini Rezija nujno iščejo družinskega zdravnika. Zdajšnji družinski zdravnik se bo jutri upokojil, prebivalci doline Rezije zato v domačem kraju ne bodo več imeli redne zdravstvene oskrbe. Poziv je obelodanila županja Anna Micelli in ga naslavlja zlasti na mlade zdravnike in na »zdravnike dobre volje«. Uprava bi bila pripravljena nuditi novemu zdravniku brezplačno bivališče in ambulanto.

Gre za ustavno pravico, ki mora biti zagotovljena vsem prebivalcem, tudi tistim iz hribovitih predelov, čeprav z večjimi težavami, je med drugim povedala županja. »Bliža se zima, ne vemo, če nam bo vreme povzročalo nevšečnosti in če se bodo nadaljevale težave s covidom-19 in okužbami. Starejše in šibkejše osebe pa si ne morejo vedno pomagati same,« je opozorila.

Gre za obsežno območje, je izpostavila Anna Micelli, ki meri 119 kvadratnih kilometrov, kjer je več vasi in zaselkov, ki jih povezuje 60 kilometrov občinskih cest.