Novi prispevki za energetsko ucinkovitost stavb

Od začetka preteklega tedna je mogoče predložiti vloge za koriščenje novih deželnih prispevkov za izvedbo del za zagotovitev energetske učinkovitosti večstanovanjskih poslopij. Vest je konec prejšnjega tedna napovedala deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante, za katero je to nov ukrep, s katerim želi deželna vlada Furlanije - Julijske krajine podpreti obnavljanje in izboljšanje obstoječih poslopij ter zmanjšanje porabe energije.

Dežela je tako objavila razpis, ki ga predvideva tretji člen deželnega zakona z dne 4. julija 2025, vsi pogoji, postopki za predložitev vlog in potrebna dokumentacija so na voljo na spletni strani dežele FJK. Razpis je namenjen večstanovanjskim oziroma velikim večstanovanjskim zgradbam oz. delnim stanovanjskim zgradbam, ki razpolagajo z davčno kodo in jih sestavlja vsaj osem stavbnih enot. V slučaju delnih stanovanjskih zgradb, kot so tisti, ki se nanašajo na posamezne stopnice ali dele stavb, ki imajo določena skupna območja, bo koriščenje prispevkov mogoče pod pogojem, da zgradba obsega skupno več kot osem stavbnih enot.

Prispevke bo mogoče koristiti za pomembna obnovitvena dela prve in druge stopnje ter za ukrepe v okviru energetske prenove na podlagi določil državne zakonodaje na tem področju. Dela bodo lahko izvedena bodisi na površinah stavb s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti, bodisi na napravah za centralno gretje. Z razpisom želi dežela po besedah odbornice Amirante spodbuditi izvedbo del, ki naj prinesejo trajno dobrobit tako za stanovalce kot za splošno kakovost stanovanjskih stavb v FJK. Pri tem je odbornica spomnila tudi na še vedno veljaven deželni razpis za koriščenje prispevkov za nameščanje sončnih panelov na stanovanjske stavbe, tako da dežela s tem razpisom tudi krepi število ukrepov na voljo občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnin in promocijo bolj racionalne uporabe virov. Obenem je to tudi potrditev strategije deželne vlade, da v središče pozornosti postavi obnovo in ovrednotenje že obstoječih stavb.