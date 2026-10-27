Pogačar spet na vrhu svetovne lestvice

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je šesto leto zaporedoma končal na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Sezono 2026 je sklenil z 9332 točkami, kar je več kot 2100 točk prednosti pred drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (7192).Drugi najboljši Slovenec je Primož Roglič na 24. mestu z 2114 točkami, tretji pa mladi Jakob Omrzel na 81. s 1046 točkami.

Pogačar je tudi letos dosegel vrsto odmevnih zmag. Četrtič je slavil na dirki Strade Bianche, prvič na dirki Milano - Sanremo, tretjič po Flandriji in četrtič na dirki Liege - Bastogne - Liege. Dobil je tudi dirki po Romandiji in Švici, nato pa še petič v karieri osvojil dirko po Franciji. S tem se je po številu skupnih zmag na Touru izenačil s Francozom Jacquesom Anquetilom, Belgijcem Eddyjem Merckxom, rojakom Bernardom Hinaultom in Špancem Miguelom Indurainom.

Sezono je predčasno končal po padcu na dirki po Španiji, kjer je lovil zmago na zadnji od treh največjih tritedenskih dirk, ki mu še manjka v zbirki. Kljub odsotnosti s preostalih dirk je na vrhu svetovne lestvice ohranil več kot dva tisoč točk prednosti.Tretji na lestvici je Mehičan Isaac del Toro (5606), četrti pa komaj 20-letni Francoz Paul Seixas (5580).Roglič je v primerjavi z lansko sezono napredoval, medtem ko je Omrzel zasedel 81. mesto in postal tretji najbolje uvrščeni Slovenec.Slovenija je na lestvici držav, ki upošteva točke najboljših osmih kolesarjev, nazadovala za dve mesti in sezono končala kot peta. Na vrhu je Belgija pred Francijo in Dansko.