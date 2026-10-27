Iz Doberdoba klic k miru in sožitju

V Doberdobu so se v nedeljo dopoldne spomnili slovenskih vojakov, padlih na soški fronti, in obeležili deseto obletnico postavitve njim posvečenega spomenika. Slovesnost v spominskem parku, ki jo je povezovala Lara Colja, je uvedel Pihalni orkester Kras pod vodstvom Patricka Quaggiata. Vence so položili župan Peter Ferfoglia, generalni konzul Tomaž Kunstelj ter Marino Marsič in Franka Padovan v imenu SKGZ in SSO, ki sta bila skupaj z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu pokrovitelja dogodka.

Ferfoglia je poudaril pomen ohranjanja spomina in spomnil na obisk predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja ob odkritju spomenika. Prenesel je tudi pozdrav madžarske konzulke Orsolye Katalin Szabo. Kunstelj je opozoril na pomen mirnega sožitja, senatorka Francesca Tubetti na skupno zgodovino evropskih narodov, senatorka Tatjana Rojc pa je ob Cankarjevem Gospodu stotniku in Gregorčičevi Soči poudarila pomen svobode, demokracije in miru. Navzoč je bil tudi deželni svetnik Marko Pisani.

Predsednik goriškega Kulturnega doma Igor Komel je orisal nastanek spomenika, odkritega 26. oktobra 2016. Pobudo je dal zgodovinar Vasja Klavora, uresničila sta jo Kulturni dom in Občina Doberdob pod vodstvom tedanjega župana Fabia Vizintina. Zasnoval ga je arhitekt Jože Cej, izdelal kamnosek Simon Zavadlav. Komel se je spomnil tudi pokojnega pevovodje Hilarija Lavrenčiča.

Pisatelj Andrea Bellavite je opozoril, da mir ni samoumeven, in kot zgled povezovanja izpostavil GO! 2025.

Kulturni program so oblikovali otroški zbor Veseljaki pod vodstvom Lucije Lavrenčič ob harmonikarski spremljavi Mihaela Lavrenčiča, ženska vokalna skupina Jezero in mešani pevski zbor Hrast, ki ju je vodil Dario Bertinazzi. Slovesnosti so prisostvovali tudi predstavniki Fundacije Pot miru iz Kobarida ter številnih ustanov in društev.