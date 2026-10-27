Lokalna Liga: Politika se ne sme izgubljati v notranjih sporih

Medtem ko se Liga po ponovni izvolitvi Mattea Salvinija spoprijema z vprašanjem, kako znova pridobiti volivce, njeni lokalni predstavniki poudarjajo, da se politika ne sme izgubljati v notranjih sporih in državnih obračunavanjih. V Trstu so v ospredju stanovanja, turizem in razvoj mesta, v devinsko-nabrežinski občini pa zastopanje prebivalcev in vsakodnevno občinsko delo. Prav razkorak med političnimi boji na državni ravni in pričakovanji ljudi na terenu bo eden od izzivov stranke, ki jo bo Salvini vodil še do leta 2030.

Na nedeljskem izrednem kongresu v Milanu je dosedanji vodja Lige prejel 465 glasov, njegov izzivalec Massimo Garavaglia pa 146. Čeprav je bila zmaga pričakovana, je Garavaglia s približno četrtino glasov pokazal, da v stranki obstajajo tudi drugačna stališča. Njegova kandidatura je odprla vprašanje volilnega nazadovanja in prihodnje usmeritve stranke, zlasti na severu Italije, kjer je bila Liga tradicionalno najmočnejša.

Tržaška pokrajinska sekretarka Lige Pamela Rabaccio se v razpravo o notranjih razmerjih moči ni želela spuščati. Poudarila je, da je bilo glasovanje svobodno in tajno, sama pa želi pozornost nameniti predvsem lokalnim izzivom. Med njimi so stanovanjska problematika, potrebe ranljivejših skupin ter usklajevanje turističnega razvoja s kakovostjo življenja prebivalcev. Turizem mestu prinaša gospodarske koristi, vendar mora biti razvoj po njenem mnenju premišljen in vključujoč. Pri velikih prireditvah, kot je Barcolana, bi bilo treba izboljšati upravljanje prometa in mestnih storitev, pri čemer bi lahko pomagale tudi digitalne rešitve. Tudi pri širši politični usmeritvi Lige se zavzema za manj izključujočo držo in več pozornosti do volivcev, ki se ne prepoznajo nujno v najostrejših stališčih desnice. »Menim, da se moramo vrniti k izhodiščem in se bolj usmeriti proti sredini,« je poudarila. »Politika mora reševati probleme, ne pa se ukvarjati z velikimi filozofijami. Prinašati mora rezultate.«

Med pomembnimi razvojnimi vprašanji Trsta je izpostavila tudi Staro pristanišče. Prepričana je, da je treba projekt začeti uresničevati in postopoma oživiti njegove prostore. O kandidatu desnosredinske koalicije za prihodnje županske volitve še ni želela govoriti. Prvi korak bo skupni dogodek 27. novembra, na katerem naj bi desnosredinske stranke predstavile dosedanje delo in prihodnje cilje.

Podobno previden je bil pri oceni kongresa Walter Pertot, občinski svetnik Lige v opoziciji v devinsko-nabrežinski občini. Povedal je, da je dogajanje v Milanu spremljal predvsem prek medijev in da bo počakal na dodatne informacije lokalne organizacije. »Naše prednostne naloge so daleč od državnih sporov in zakulisnih političnih iger,« je poudaril. Njegovo delo ostaja povezano predvsem z zastopanjem občanov in obravnavo lokalnih vprašanj. S predstavniki drugih strank opozicije se v občinskem svetu pogovarjajo, o nadaljnjih korakih pa se dogovarjajo glede na posamezne zadeve. Pri državnih vprašanjih je njegov glavni stik pokrajinska tajnica Rabaccio.

Medtem Salvini napoveduje novo poglavje za stranko. Predstavil je novo podobo in ime Liga – zvezna Italija, s čimer želi federalizem in večjo vlogo severnih dežel znova postaviti v ospredje. Salvini je napovedal tudi oblikovanje devetčlanskega političnega tajništva.