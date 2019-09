Novi Sad - Evropska prestolnica kulture, ki oživlja kulturo in jo pretvarja v način življenja

Dark Theme

43.892 kvadratnih metrov za kulturo Čeprav manjka še poldrugo leto do leta 2021, ko bo Novi Sad pridobil naziv Evropske prestolnice kulture (EPK v slovenščini, ECoC v angleščini), je že mogoče opaziti spremembe v kulturnem ekosistemu mesta. Če bo pridobljeni naziv EPK služil kot sprožilec, da se udejanji geslo programa »For New Bridges« (Za nove mostove), bo izkušnja zapustila Novemu Sadu prihodnosti trde temelje, ki bodo izboljšali kulturno podobo mesta: nove programe, nove procese, angažirane ljudi (prebivalce, kulturne ustanove, združenja, organizacije, umetnike) in nazadnje nove prostore za kulturo.

Doslej so že izpeljali štiri od osmih načrtovanih projektov v sklopu EPK. Ti so programska osnova projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestolnica kulture, v okviru katerega so že priredili več kot 500 dogodkov. Junijska platforma »Fortress of Peace« (Trdnjava miru) je doprinesla res izjemne umetniške vsebine: razstave Andyja Warhola, Henrija de Toulouse-Lautreca in novo turistično destinacijo oziroma skulpturo, ki jo je ustvarila znana umetnica Yoko Ono. Tako kot se je junija raziskovalo o temi miru, je bil maj posvečen mladim iz cele Evrope v sklopu programa »Future of Europe« (Prihodnost Evrope).

Skozi celo leto glavno mesto Vojvodine preko najrazličnejših projektov in programov zbira umetnike iz regije. V okviru Дočka 2019 in 7527 (dva novoletna večera po dveh različnih koledarjih, julijanski in gregorijanski koledar) je bodoča EPK dokazala svojo pristnost na več kot 50 dogodkih, na katerih je gostovalo več kot 300 izvajalcev iz Srbije, Hrvaške, Madžarske, Črne gore, Poljske, Nemčije, Romunije, Italije, Rusije, ZDA, Kitajske in Francije. Med temi so bili violinist Londonske filharmonije gospod Roman Simović, skupina Robyja Lokatosa z Madžarske, sloviti dvojec didžjev Filatov & Karas iz Rusije in številni balkanski umetniki.

Še en dokaz, da je Novi Sad na pravi poti za to, da postane izjemna prestolnica kulture, prihaja iz vrst neodvisnih izvedencev evropskih ustanov – Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Sveta Evrope in Evropskega odbora regij. Po drugem poročilu, ki ga je Evropska prestolnica kulture predložila maja letos, je ocena izvedencev nadvse pozitivna. »Napredek, ki je bil dosežen v obdobju med prvim zaslišanjem in obiskom ocenjevalne komisije, je obetaven,« je eden od komentarjev, ki ga je projekt »Novi Sad 2021« prejel v poročilu panela EPK.

Novi prostori za Novi Sad Novi Sad je v zadnjem letu pridobil tudi nove prostore za kulturo. Obnovili so nekdanjo svilarno in jo preuredili v kulturno postajo »Svilara«, ki s svojimi programi še naprej goji kulturno dediščino.

Septembra lani so prostori nekdanjih strelišč postali kulturna postaja »Egység«. S ciljem, da bi decentralizirali kulturne vsebine, pa tudi s ciljem vključevanja občanov in krajevnih skupnosti, načrtujejo tri dodatne kulturne postaje v predelih mesta, ki so oddaljeni od mestnega središča.

Na območju industrijskega kompleksa »Petar Drapšin« trenutno gradijo še eno vrhunsko destinacijo - »Creative Polis« (Mesto kreativnosti). Tako imenovana četrt »Kineska« bo gostila kulturne in ustvarjalne industrije. Kultura se giblje tudi v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, saj kultura na kolesih dosega vse dele mesta po zaslugi premikajoče se kulturne postaje »Caravan«.

Kulturna postaja »Caravan«

Med mestnimi dogodki je v ospredju Kulturni kalejdoskop Celotni Novi Sad postane avgusta in septembra med Kulturnim kalejdoskopom pravo kulturno prizorišče. V skladu z lanskim trendom, na letošnjem kalejdoskopu se bo zbralo več kot 1000 umetnikov, ki bodo kulturno enotnost na pristen način izražali preko več kot 400 dogodkov in tako pokazali, da Novi Sad oživlja kulturo in jo pretvarja v način življenja skozi več različnih umetniških izrazov. Vse to smo naredili, da dosežemo vizijo, ki jo narekuje projekt »Novi Sad 2021 - Evropska prestolnica kulture«, in sicer: »Začetek novega. Zdaj!«