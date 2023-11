Nuklearka v Krškem bo začela delovati konec tedna

Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki od 5. oktobra stoji zaradi popravila po puščanju cevi v primarnem sistemu elektrarne, bo električno energijo spet začela proizvajati konec tega tedna. Popravila so zaključena, reaktorska posoda in primarni sistem nuklearke sta spet pripravljena na obratovanje.

Vnovičen zagon je odvisen od pozitivnega mnenja, ki ga bodo po neodvisnem nadzoru dale pooblaščene organizacije, ki jih bo pooblastila Uprava RS za jedrsko varnost. Upravljalec nuklearke pa računa, da bo »elektrarna prve kilovatne ure električne energije proizvedla konec tedna«, saj pa so bili po zagotovilih Neka izvedeni vsi potrebni in pričakovani ukrepi za nadaljnje varno obratovanje.

Po ugotovitvi puščanja na cevovodu ene od linij priključnega sistema primarnega sistema, ki je povzročila preventivno zaustavitev elektrarne, so se v Neku odločili v celoti zamenjati segment cevovoda. Hkrati so za varno dolgoročno in čimprejšnje ponovno obratovanje v enakem obsegu zamenjali tudi cevovod na drugi liniji sistema, ki obkroža osrednji del reaktorja.