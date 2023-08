O Italiji na Rabu bo odločal Tajani

Predsedniki borčevskih združenj Italije, Slovenije in Hrvaške so na današnjem srečanju na tržaškem sedežu VZPI-ANPI ocenili priprave na 80-letnico osvoboditve taborišče na Rabu. Doslej je gotovo edino to, da se bo spominske prireditve 9. septembra udeležila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, pod vprašajem je prisotnost hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, medtem ko na otoku ne bo italijanskega predsednika Sergia Mattarelle.

Predsedniki treh združenj - Gianfranco Pagliarulo, Marijan Križman in Franjo Habulin - so januarja na Rab povabili Mattarello, Pirc Musar in Milanovića, njihovemu vabilu se je odzvala le slovenska predsednica. Molk hrvaškega predsednika je najbrž vezan na nekatere polemike med njim in Habulinom (na srečanju je sodeloval na spletni povezavi); ker se Kvirinal ni uradno odzval na vabilo je s tem dal vedeti, da predsednika ne bo na spominsko svečanost v Kampor. Zaradi ne ravno dobrih odnosov med Milanovićem in hrvaško zvezo antifašističnih borcev (SAZA) bo predsednika na prireditev najbrž formalno povabila občina Rab.

Ker ima diplomacija svoje zakonitosti, bo italijanskega veleposlanika v Zagrebu Pierfrancesca Sacca na septembrsko prireditev povabil Habulin, ki ga bo obiskal v prihodnjih dneh. Diplomatske predstavnike v Italiji, kot tudi v Sloveniji, formalno imenuje predsednik republike na predlog vlade ter po sklepu zunanjega ministra. Odločilno besedo bo o navzočnosti oziroma o odsotnosti Sacca na Rabu imel zunanji minister Antonio Tajani.