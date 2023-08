O Titu bo odločala Giorgia Meloni

O odvzemu državnega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Titu bo odločala vlada, torej njena predsednica Giorgia Meloni. V to jo obvezuje stališče senatne komisije za kulturo, na seji katere je državna sekretarka Paola Frassinetti iz stranke Bratov Italije osvojila zahtevo svojega somišljenika Roberta Menie.

Desnica je ob podpori nekaterih ezulskih združenj in Lege Nazionale v preteklosti že večkrat zahtevala odvzem priznanja Titu, ki ga je leta 1969 odlikoval tedanji italijanski predsednik Giuseppe Saragat. Vsi njeni poskusi so spodleteli iz političnih in proceduralnih razlogov. Parlament se ni nikoli resno ukvarjal s tem vprašanjem, tudi zato, ker zakon iz leta 1951 izrecno določa, da pokojnim odlikovancem ni mogoče preklicati oziroma odvzeti državnega priznanja.

In če se to zgodi, je potreben poseben sklep ministrskega sveta, ki ga mora z uredbo potrditi predsednik republike, odvzem odlikovanja mora nato biti objavljen v Uradnem listu. Zakon iz leta 1951 obvezuje vlado, da mora o preklicu odlikovanja predhodno obvestiti odlikovanca, ki se lahko pritoži. Pokojnik tega ne more narediti.

Senator Menia, ki je seveda zadovoljen s stališčem državne sekretarke Frassinetti, meni, da gre tokrat zares in da bo vlada res preklicala odlikovanje Titu. Tržaški desničar dobro ve, da bo postopek najbrž dolgotrajen, politični časi pa so dozoreli za takšno odločitev, dodaja parlamentarec, ki je bil sicer izvoljen v Liguriji.