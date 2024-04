O Volčičevi zapuščini spregovorili tudi v senatu

Dimitrij Volčič je imel eleganco in znanje velikih pripovedovalcev, ki za pripoved o svetu okoli sebe ne potrebujejo veliko besed. Bil je novinar visokega ranga, hkrati tudi intelektualec in izjemen poznavalec evropskega vzhoda, a ne samo tega. Nepozaben je zlasti kot poročevalec iz Moskve in pričevalec dogajanja iz tistega dela Evrope, ki je bil Italijanom malo poznan, mnogim sicer povsem neznan, zaradi prostranosti in kompleksnosti - iz Sovjetske zveze, z Balkana, iz Poljske, Češkoslovaške in dveh Nemčij, ki ju je še delil zid.

Ni pa bil samo to, je včeraj opozorila senatorka Tatjana Rojc na rimski predstavitvi Volčičeve posthumne knjige A cavallo del muro - I miei giorni nell’E uropa dell’Est (Sellerio, 2023). Potekala je na uglednem mestu, v dvorani Palače Giustiniani, ki je ena izmed palač italijanskega senata, kjer ima svojo pisarno predsednik zgornjega doma parlamenta. Prestiž spremlja tudi imena še treh gostov, ki so sodelovali pri predstavitvi: novinar Jaš Gawronski, tako kot Volčič poročevalec iz Moskve, novinar in pisatelj Corrado Augias, dolgoletni senator Luigi Zanda. Njihovi spomini na Volčiča so razodevali prijateljstvo, njihova ocena predstavljene knjige (v slovenskem izvirniku je izšla pri ZTT) pa je bila laskava. Petdesetletno Volčičevo tolmačenje vzhoda vsebuje marsikatero resnico, ki se je v njegovem času le nakazovala, danes pa je očitna. Kot novinar s sposobnostjo analize je iskal resnico v dogajanju in zapustil nam je pripoved, ki je kakor film s časovnim lokom, ki vodi vse do nas, je dejal Paolo Possamai, ki je z Liviom Semoličem uredil knjigo.