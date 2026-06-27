Slikanica o patru Placidu Corteseju

O minoritskem duhovniku Placidu Corteseju, ki je sredi novembra 1944 v Trstu podlegel nacističnemu mučenju, je bilo veliko napisanega. Njegovo življenjsko zgodbo je sedaj obogatila barvna slikanica z naslovom Dječak koji je želio postati svet – Il bambino che desiderava diventare santo, ki jo je na Cresu, rojstnem kraju patra, izdala osnovna šola Franeta Petrića. Knjiga v hrvaščini in italijanščini je sad celoletnega dela učenk in učencev od petega do osmega razreda pod mentorstvom profesoric Glorie Arapović, Dubravke Buničič in Dafne Flego.

Na Cresu sicer že dolgo let ni italijanskih šol in je italijanščina na šoli Franeta Petrića izbirni predmet. Dvojezična slikanica je poklon večjezičnemu okolju s hrvaško in italijansko komponento, kateri se je v patrovem življenju (1907 – 1944) pridružila še slovenska. Cortese je namreč obvladal tri jezike. Izšla je v 500 izvodih s finančno podporo občine Cres, škofije Krk, župnije sv. Marije Velike, samostana sv. Frančiška ter krajevnega turističnega društva.

Spremni besedi sta napisala pater Ljudevit Maračič in urednica Dubravka Buničić. Maračić, ki prebiva na otoku, si že leta v domačem in širšem prostoru prizadeva za poznavanje patra Corteseja. Slikanica je v glavnem napisana in ilustrirana v obliki pogovora med dečkom Mikom in mladincem Matejem, ki mlajšemu razkriva patrovo življenjsko pot. V italijanščino je besedilo prevedla Sonja Pokupec Salković.