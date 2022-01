Ob 25 novih vlakih še železniška delavnica v Trstu

V prihodnjih letih se na železniškem področju v Furlaniji - Julijski krajini obetajo pomembne novosti: podlaga zanje je desetletna pogodba (2022–2031) za opravljanje storitev, ki jo je danes deželna vlada podpisala z železniško družbo Trenitalia. Desetletno pogodbo v vrednosti 1,9 milijarde evrov sta predstavila guverner FJK Massimiliano Fedriga in Graziano Pizzimenti, član deželne vlade z resorjem za infrastrukture, ob njiju pa je bil še generalni direktor Trenitalia Luigi Corradi.

Med naložbami, ki jih bodo na železniškem področju uresničili v prihodnjih letih, je pomenljiva prenovitev voznega parka: ta bo opravljena do leta 2025, dosegli pa jo bodo tako z nabavo novih vlakov kot z obnovo teh, ki so že aktivni. Dežela FJK lahko tako pričakuje 25 novih vlakov. Na deželne tračnice prihaja 14 vlakov Rock in 11 hibridnih vlakov modela Blues, kar bo prineslo pomenljivo povečanje razpoložljivih mest v primerjavi s sedanjim.

Desetletna pogodba za opravljanje storitev pa prinaša tudi novosti, ki bodo ustvarila nova delovna mesta, je še razkril član deželne vlade FJK z resorjem za infrastrukture. V Trstu bodo tako uredili delavnico za popravilo vlakov, kar bo eden izmed glavnih projektov postavke za izgradnjo nove infrastrukture, za katero so namenili 41 milijonov evrov.