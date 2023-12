Ob Belopeškem jezeru reševali dve družini

Gorski reševalci z Rablja in reševalci finančne policije so danes popoldne med 15. in 16. uro posredovali na Beli peči, kjer so ob poledenelem spodnjem Belopeškem jezeru reševali dve nemški družini, obe z mladoletnima otrokoma in eno tudi s psom. Ob pohodu na poti okrog jezera sta se zaradi poledenele steze brez primerne zimske opreme znašli v težavah in nista mogli več naprej. Prvi družini je prispela na pomoč druga, pri čemer sta nato obe obtičali v ledu. Zadnji del steze, ki je bila povsem poledenela, so med drugim prekrivale korenike dreves, zato bi bilo nadaljevanje tvegano in zelo težavno. Reševalci so pohodnikom prinesli dereze, nato so jih pospremili na varno in jih rešili iz zagate.