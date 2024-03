Ob dveh zjutraj bomo urine kazalce pomaknili uro naprej

Potem ko je pred dobrim tednom že nastopila koledarska pomlad, je zdaj na vrsti še sprememba ure. Danes ponoči (v noči na nedeljo) bomo ob dveh zjutraj urine kazalce pomaknili uro naprej, ker bo nastopil poletni čas. Ure sončne svetlobe bodo tako trajale dlje, jutri pa bomo spali eno uro manj. Evropski poslanci so že pred leti odločili, da ure ne bomo več premikali, toda so odločitev o tem prepustili posameznim članicam, ki pa se še niso dokončno izrekle. Če ne bo sprememb, bo poletni čas letos trajal do nedelje, 27. oktobra.

Sonce bo jutri vzšlo ob 6.46, zašlo pa ob 19.33. Dan bo trajal 12 ur in 47 minut.