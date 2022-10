Ob enaki plači ura manj dela in štiridnevni delovni teden

Enaka plača, krajši oz. štiridnevni delovni teden z daljšim, deveturnim delovnikom, kar pa v tednu dni nanese za poldrugo uro dela manj. V tej smeri razmišlja vodstvo italijanske banke Intesa Sanpaolo, na čelu katere je Carlo Messina in ki zaposluje 96.723 ljudi, med katerimi 74.265 v Italiji. V minulih dneh je vodstvo banke sindikatom posredovalo predlog o skrajšanju delovnega tedna. Dogovor naj bi s sinkati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca in Unisin dosegli že v teku tedna, pogajanja, ki se odvijajo v teh dneh, pa zadevajo tudi vprašanje dela od doma.

Namesto sedanjega 37,5-urnega delovnega tedna bi ta postal 36-urni, zaposleni pa bi ga oddelali v štirih dneh oz. v devetih urah na dan. Pri tem velja omeniti, da dodaten prosti dan ne bi bil nujno petek ali ponedeljek, pač pa bi se o tem odločali na podlagi načela fleksibilnosti in v skladu z organizacijskimi in tehničnimi zmožnostmi. Eden izmed razlogov za predlog skrajšanega tedna je varčevanje pri stroških za elektriko, zaposlenim pa bi štiridnevni delovni teden prinesel manjše stroške za prevoz na delo in domov.

Kot je slišati iz sidnikalnih vrst, krajšemu delovnemu tednu ne nasprotujejo, najbolj kritični pa so do tega, da bi možnost skrajšanega delovnega veljala le za zaposlene v pisarnah, ne pa tudi v bančnih podružnicah ali tam, kjer delo poteka v izmenah.