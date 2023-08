Ob jezeru reševali dva lovca

Gorski reševalci iz Maniaga in gasilci iz Pordenona, med njimi enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF ter enota za reševanje na poplavljenih območjih SFA, so pozno sinoči posredovali na jezeru Ravedis na Pordenoskem, kjer sta se 49-letni in 34-letni lovec znašla v težavah. Bila sta na težko dostopnem območju daleč od gorskih stez, ko se je zmračilo. Imela sta sicer svetilki, toda eden od dveh je bil povsem izčrpan in ni mogel več stati pokonci.

Reševalci so ob jezeru postavili bazni tabor, nato so se proti njima odpravili po severni strani gore Rua. Del reševalcev ju je po gozdnatem območju doseglo peš, ostali pa so pripluli z gumenjakom po jezeru. Izčrpanega lovca so prenesli na nosilu do gumenjaka in ga vanj previdno spustili z vrvmi. Ko so ga rešili, so poskrbeli še za drugega lovca, ki so ga prav tako prepeljali na z gumenjakom.