Na primorski avtocesti bodo ta konec tedna zaradi popravila vozišča zaprli vozni pas med Postojno in Razdrtim v smeri Kopra, in sicer od jutri (sobote), ob 11. uri, do 20. ure v nedeljo. Promet bo potekal po enem voznem pasu. Možni bodo zastoji, sporočajo s prometnoinformacijskega centra.