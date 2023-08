Ob koncu tedna močno povečan avtocestni promet

Na deželnem avtocestnem omrežju pričakujejo v tem koncu tedna, dneh pred velikim šmarnom, močno povečan promet. Dopustniki se bodo namreč peljali v letoviščarske kraje v FJK in v Veneto, v obratni smeri pa v smeri Slovenije in Hrvaške.

Danes dopoldne je bil promet že močno zgoščen, opozarja družba Autostrade Alto Adriatico in so zastoji nastali med Meolom in Palmanovo ter v bližini gradbišč tretjega voznega pasu in pri cestninski postaji pri Moščenicah v smeri Trsta.

V petek, 11. avgusta, pričakujejo močno povečan promet zlasti v smeri Trsta in bodo zastoji predvidoma nastajali zlasti pri cestninski postaji pri Moščenicah. V soboto bo stanje najhujše, saj pričakujejo do skupnih 200.000 vozil, v nedeljo pa okrog 160.000 vozil. V torek, veliki šmaren, bo predvidoma na deželnem avtocestnem omrežju peljalo kakih 120.000 do 130.000 vozil.

Tovornjaki bodo ustavljeni v petek, 11. avgusta, od 16. do 22. ure, v soboto, 12. avgusta, od 8. do 22. ure, in v nedeljo, 13. avgusta ter v torek, 15. avgusta, od 7. do 22. ure.