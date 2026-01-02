Ob koncu tedna se bo vreme izboljšalo

Naše kraje je dosegla oslabljena vremenska fronta, ki je prinesla povečini manjše količine padavin. Od jugozahoda priteka zelo vlažen zrak. Danes bo oblačno in vlažno, občasno se bodo še pojavljale manjše padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Povečala se je tudi zračna onesnaženost.

Jutri bo sprva še oblačno in vlažno, ponekod bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja. Čez dan se bo našim krajem od severa približalo območje hladnejšega zraka, ki bo prevetrilo ozračje in bo zapihala burja. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja. Noč na nedeljo bo hladnejša.

V nedeljo bo precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo zmerna do močna burja. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 7 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala burja.

V ponedeljek se bo našim krajem približal sredozemski ciklon in bo, kot kaže, že več oblačnosti pred morebitnim torkovim poslabšanjem.