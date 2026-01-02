Koprski policisti v štiriindvajsetih urah prejeli 170 klicev

V drugem delu novoletne noči in prvi dan leta so koprski policisti prejeli 170 klicev. Med 63 interventnimi dogodki so med drugim obravnavali osemnajst prometnih nesreč, štirinajst kršitev javnega reda in miru ter štiri kazniva dejanja, so sporočili.

Osemnajst prometnih nesreč se je izšlo z materialno škodo. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili dvanajst intervencij na javnem mestu, dve pa v zasebnih prostorih. Enega kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s kaznivim dejanjem, so pridržali. Zabeležili so med drugim še vlom ter kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja in nasilja v družini.