Zanimanje za ligo NBA vse večje

Liga NBA je zabeležila najvišjo gledanost tekem na božični dan v 15 letih. V Združenih državah Amerike si je vsaj del petih božičnih posebnih prenosov elitne profesionalne severnoameriške košarke na ABC in ESPN ogledalo več kot 47 milijonov ljudi, kar je 45-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, so sporočili iz lige.

To je bil najbolj gledan »božični dogodek v ligi NBA« v 15 letih. Povprečna gledanost tekme je bila 5,5 milijona, tekma med New York Knicks in Cleveland Cavaliers pa je bila najbolj gledana s 6,4 milijona gledalci, s čimer je postala najbolj gledana tekma na božični dan v zgodovini lige NBA, so sporočili.

Tradicija se je začela leta 1947, od leta 2008 pa je bilo na božični dan odigranih pet tekem, ki so bile razporejene od popoldneva do zgodnjih jutranjih ur po srednjeevropskem času.

Liga NBA je dosegla rekord tudi v digitalnem svetu. Liga je dosegla 1,6 milijarde ogledov svojih vsebin, kar predstavlja 23-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim rekordnim božičem 2014.