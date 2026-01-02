Pirotehnika tudi letos povzročila številne ranjene in terjala eno življenje

Gasilci v Italiji so imeli v noči na prvi dan leta polne roke dela, saj so skupno posredovali 770-krat, kar je sicer 112-krat manj kot pred enim letom, ko so opravili 882 intervencij. Največkrat so letos posegli v Emiliji - Romanji (114-krat), sledijo Lombardija (113), Veneto in Trentinska - Južna Tirolska (77), Kampanija in Toskana (69), Apulija (68), Piemont (63), Lacij (61), Furlanija - Julijska krajina (36), Ligurija (31), Marke (24), Sicilija (16), Abruci (12), Bazilikata (8), Kalabrija (6) in Umbrija (3), medtem ko gasilcem ni bilo treba posredovati na Sardiniji in v Moliseju.

Kar nekaj težav je bilo zaradi pirotehničnih sredstev, ki so privedla do poškodb, kljub temu, da so v številnih občinah prepovedali njihovo uporabo. Zaradi petarde je letos v Rimu umrl 63-letnik, skupno so po Italiji zabeležili 283 ranjenih, vsekakor manj kot med letoma 2024 in 2025, ko je bilo 309 ranjenih. Po oceni organizacije Sima je na Apeninskem polotoku bilo od leta 2012 med silvestrovanjem zaradi pirotehnike in strelnega orožja ranjenih 4086 ljudi, umrlo pa je osem oseb.